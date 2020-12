Meelis Lao saadeti taas kohtu ette, teda süüdistatakse skandaalse skeemitaja Maybachi süütamise tellimises

Meelis Laod süüdistatakse kahes karistusseadustiku paragrahvis, millest üks käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist, karistatakse selle eest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Teine süüdistusest leitav paragrahv näitab, et Laod süüdistatakse ka tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, kui see on pandud toime grupi poolt.

Iurii Maslov, Mark Raul Laanela ja Ermo Kungla. Maslov ja Kungla on samuti saanud süüdistuse võra asja rikkumises, aga ka tsiviilkäibes keelatud tulirelva või selle olulise osakese või laskemoona käsitlemises. Kunglat võõra asja rikkumises ei süüdistata, siiski on ta süüdistuse kohaselt käidelnud nii tsiviilkäibes keelatud, kui ka lubatud tulirelva ebaseaduslikult.

Õhtuleht kirjutas, et Laod süüdistatakse sedakorda kurikuulsa skeemitaja Kristian Kesneri Mercedes Maybachi süütamise tellimises.

Aasta enne süütamist oli Kesner kutsunud Eestisse Laoga koos äri ajama Venemaa miljonäri, kelle Lao, Laanela ja kompanjonid äri nurjudes hiljem pantvangi võtsid ning miljon eurot nõudsid. Lao sai inimröövile kaasaitamise eest eelmisel aastal kriminaalkorras karistada ja kohus mõistis talle 238 ühiskondliku kasuliku töö tundi.

Nüüd selgub, et neli kuud pärast ärimehe röövimist, otsustasid eraisiku pankrotis Lao ja sõbrad karistada ka „skeemitaja“ kuulusega ärimees Kesneri, kellega oldi samuti kapitaalselt tülli mindud. Aeg selleks oli sobiv, sest peamine kahtlus langes Hirve ja Gammeri lähikondsetele.

