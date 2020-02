Matkarajale jalutama läinud naised ekslesid öö läbi metsas

Ilmnes, et naistega kaasas olnud üks koertest ei jaksanud ühel hetkel enam edasi liikuda. Nõndaks otsustasid naised jääda kuni päevavalge saabumiseni metsa ööbima, et suur koer saaks puhata. Kiirabi vaatas naised üle ning nendega on kõik korras. Ka liikumisraskustega koer koos teiste neljakäpaliste sõpradega toodi omaniku ja lähedaste abil autoga metsast välja.

„Täname lähedasi, kes andsid teada, et nende pereliikmed ei ole õigel ajal matkalt koju jõudnud. Küll aga on oluline meeles pidada, et mida varem politseile selline teade saabub, seda kiiremini saame otsinguid alustada ja seda suurem on võimalus, et metsa eksinud inimesed elusa ja tervena üles leiame. Kui lähedane pole mõistliku aja jooksul oma rännakult tagasi jõudnud, tasub politseid teavitada enne kui ise otsinguid alustada,“ sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk.

Tuisk lisas, et metsa minnes tuleb arvestada sellega, et seal viibimine võib kujuneda plaanitust pikemaks. „Seetõttu on ühe matkalise varustuses tähtsal kohal laetud akuga mobiiltelefon ja taskulamp. Taskulambiga saab pimedal ajal enda asukohast märku anda, samuti endale metsas teed valgustada,“ sõnas operatiivjuht.