Massiliselt lapspornot levitanud endine jõuluvana mõisteti süüdi, kuid jäeti vabadusse

Prokurör Marelle Ulla avaldas lootust, et sellest võib piisata. „Väljavaade järgmise rikkumise korral reaalselt vangi minna motiveerib käitumismustrit muutma ning kriminaalhooldus koos ravikohustusega on uute kuritegude ärahoidmiseks kõige mõjusam viis,“ selgitas prokurör.

Endine jõuluvana

Hani on kolm aastat tagasi sotsiaalmeedias kuulutanud, et mängib tellimuse peale lastele ja puuetega inimestele jõuluvana. Ta olevat seda selleks ajaks teinud juba kolm talve. Delfile ütles Hani, et nüüdseks pole ta enam mitu aastat jõuluvana teinud ja kui tegi, siis enamasti üldsegi puuetega inimestele.

Varasemalt oli Hani kriminaalkorras karistamata. Sellegipoolest heideti talle ette just korduvat antud kuriteo toimepanemist, tulenes tema käitumisest kriminaalmenetluse kestel – ta jätkas keelatud failide laadimist kriminaalmenetluse ajal ja pärast seda, kui politsei oli tema kodu läbi otsinud ja keelatud materjale sisaldavad andmekandjad ära võtnud.

Lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise eest on maksimaalne karistus on kolmeaastane vangistus. Lapsporno alla kuulub noorema kui 18-aastase inimese pornograafilises või noorema kui 14-aastase pornograafilises või ka erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või reproduktsiooni valmistamine, omandamine või hoidmine. Samuti ka teisele isikule üle andmine, näitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine.

Hani kuulub ka Keskerakonda, kuhu astus 2011. aasta jaanuaris. Ühelgi valimisel ta küll kandideerinud ei ole ja aktiivselt poliitikaga ei tegele. Enda sõnul on ta parteiga käinud vaid ühel kokkutulekulekul ja see on ka kõik.