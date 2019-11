Martin Helme: Mart Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi

"Augustis, kui toimus Jüri Ratase umbusaldamine, ütlesid mitmed opositsiooni esindajad, et järgmise umbusalduse panevad nad püsti enne jõule. Näeme, kuidas viimastel nädalatel on meedia ja nüüd siis ka prokuratuur selle püha ürituse ette rakendatud ja ehitatakse täielikku libanarratiivi Mart Järviku suhtes," märgib Helme sotsiaalmeedia postituses.

"Kõlama tahetakse panna peamiselt kahte sõnumit: esiteks, et toimub lõputu valetamine ja teiseks, et töötatakse vastu tublide ametnike tublile tööle. Mõlemad väited on selgelt valed.

Näen praegu, kuidas toimub koordineeritud ja ette valmistatud infooperatsioon järgmise meie ministri tasalülitamiseks. Järviku vastane rünnnak toimub ajal, mil ta ise on Hiinas ega saa adekvaatselt reageerida õhku visatud süüdistustele. Kohe, kui ta tagasi tuleb, saab ta anda oma selgitused nii erakonnale kui avalikkusele."

Helme lisab, et eriti vastik on vaadata, kuidas Perling elab välja oma raevu, lastes küll lõpetada asja Mary Jordani suhtes, küll algatades menetlust, kus kahtlustatavat pole, aga mida esitletakse kui korruptsioonisüüdistust Järviku nõuniku vastu.

"Sisuliselt süüdistab nii meedia kui opositsioon Järvikut selles, et ta teeb oma tööd hästi ja pühendumusega. Ta on nõudnud infot, tegevust ja vastutust oma alluvuses olnud ametitelt. Ta on sisuliselt ja jõuliselt võtnud ette toiduohutuse tagamise Eestis. Ta on nõudnud, et ametid ei tegeleks kodumaist ettevõtlust tappes suvaõiguse kohandamisega näidishukkamiste läbi viimiseks, et varjata oma varasemat tegevusetust ja ebakompetentsust," räägib ta. "Meie seisame oma ministri taga reservatsioonideta. Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi. Kui tema nõunikud on andnud talle halba nõu, siis tuleb läbi arutada nende nõunike sobivus, kuid ministrit see ei kõiguta."