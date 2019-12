Mart Helme solvanguist kõnelev artikkel oli täna õhtul Financial Times'i loetuim lugu

Eesti minister nimetas Soome riigijuhti solvavalt "kassapidajaks", sedastab ajaleht ja lisab, et Eesti president oli sunnitud helistama oma Soome ametikaaslasele ja vabandama. Lugu on siin.

Viimati pääses Eesti Financial Timesi avaleheküljele 24. septembril, kui otsiti Danske panga kunagist juhti, hiljem kodumaja hoovist surnuna leitud Aivar Rehet.

Osutub, et Financial Times'i lugejad üle meeilma leidsid Mart Helme käitumise olevat sama iseäraliku kui eestlased ja soomlased juba mõne päeva eest. See artikkel kujunes tänase õhtu loetuimaks kirjutiseks FT veebis, edestades näitesk lugusid USA presidendi Donald Trumpi tagandamisprotsessist või sellest, kuidas Briti börsid oodatava Brexiti ja äsjalõppenud valimiste toel ilusa hüppe ülespoole tegid.

Sellest annab teada FT korrespondent Richard Milne Twitteris:

Estonian-Finnish relations most read at the FT this afternoon. It shows how damaging it could be for Estonia https://t.co/3QjqAletAg pic.twitter.com/hysQmsTd9l