Mart Helme solvangud jõudsid Financial Times'i esiküljele

Ekraanitõmmis

Eesti ei leia maailma ühe mõjukaima äriväljaande Financial Times lugudes just ülearu sageli mainimist, ent täna on see siiski juhtunud: ajaleht kajastab EKRE juhi Mart Helme tööinimesi solvavaid väljaütlemisi.