Märjamaal hukkus liiklusõnnetuses inimene

Täna õhtul juhtus Raplamaal traagiline liiklusõnnetus, kus teelt välja sõitnud autos hukkus 33-aastane kaasreisija.

Häirekeskusele laekus teade õnnetusest Märjamaa vallas Alakülas täna õhtul kella 19.30 paiku. Esialgsetel andmetel sõitis Subaru WRXi juhtinud mees kurvist välja sirgele lõigule, kus kaotas masina üle kontrolli, sõitis teelt välja ning paiskus mitmekümnemeetrisel õhulennul põllule ja üle katuse.

Autos oli kaks meest ning kui raskelt viga saanud sõidukijuht sai omal jõul masinast välja ja viidi haiglasse, siis kaasreisija jäi deformeerunud autosse kinni selliselt, et päästjatel tuli sõiduk lahti lõigata. Paraku sai 33-aastane kaasreisija nõnda raskeid vigastusi, et tema elu siiski enam päästa ei õnnestunud.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Maksim Korzin sõnas, et esiti ei saa üheselt öelda, mis nõnda raske õnnetuseni viis, ent seda selgitatakse uurimises. „Esmased põhiküsimused edasise menetluse vaates on juhi kainus, mis selgitatakse ekspertiisis ning teisalt vajab selgitamist sõidukiirus, kuivõrd sõiduki kahjustused olid märkimisväärselt suured,“ kirjeldas Korzin.

Politsei operatiivjuht märkis, et ilmade soojenedes ja teeolude paranedes arvavad autojuhid ekslikult, et harjumuspärasest suurem sõidukiirus on suvisele hooajale omane. „Kahetsusväärselt näitavad paljud liiklusõnnetused ja nende statistika hooajast olenemata, et madalamal kiirusel sõites võinuks avariisid, neis vigastada saanuid või ka elu jätnud inimesi olla oluliselt vähem,“ tõdes ta.

Tänavu on Eesti teedel liiklusõnnetustes hukkunud 26 inimest, mullu samal ajaperioodil 33 inimest.