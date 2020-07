Märjamaa lähistel nähti tankla juures ukrainlast, kel relvataoline ese käes. Politsei reageeris suurte jõududega

Rapla politseijaoskonna patrullijuht Margus Kaldma ütleb, et häirekeskust teavitati kella 17 ajal ning öeldi, et tankla juures pingil istub mees, kel käes relvataoline ese.

"Sündmusele reageerinud politseipatrull pidas mehe sealsamas kinni ning selgitas välja, et mehel oli kaasas õhkrelv. Patrullpolitseinikud viisid 18-aastase Ukraina kodanikust mehe asjaolude selgitamiseks politseijaoskonda ning tema suhtes alustati väärteomenetlust relvaseaduse paragrahvi alusel, mis käsitleb relva kandmise korda," märgib Kaldma.

Üks kohalik elanik viitas Delfile, et sündmuskohale sõitsid ka kiirreageerijad. Kaldma räägib, et politsei reageerib sellistele sündmustele alati suurte jõududega, sest üldjuhul ei ole esialgse info põhjal teada, kas tegemist on päris- või mängurelvaga ning kas oht on reaalne või mitte.

"Seaduse alusel tuleb relvaomanikul seda avalikus kohas kanda varjatult ning sellisel viisil, mis välistab sellega kellelegi juhusliku kahjutekitamise, selle kadumise või sattumise teise inimese kätte."