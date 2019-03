Maardus noaga elukaaslast pussitanud neiu mõisteti kümneks kuuks vangi

Toimetas: Aleksander Pihlak reporter RUS

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Eelmise aasta 30. augustil sai politsei teate, et Maardus Veeru tänaval on alkoholijoobes 26-aastane naine on pussitanud noaga oma elukaaslast, samuti alkoholijoobes 32-aastast meest.