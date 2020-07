LUGEJA VIDEO | Tallinna-Saku teel juhtunud kahe auto kokkupõrkes sai vigastada kuus inimest

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus kui vasakpööret sooritanud sõiduauto Nissan Micra juht keeras ette talle vastu liikuvale sõidukile Subaru XV. Kokkupõrke tagajärjel sai kannatada kuus inimest, kes toimetati haiglasse. Nende täpsemad vigastused on selgitamisel. Kiirabi viis sündmuskohalt haiglasse ka ühe pealtnägija, kellel hakkas halb.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Alo Valdlo ütles, et liikluses peab alati olema väga tähelepanelik ega tohi kiirustada. „Enne pöörde sooritamist või ümberreastumist tuleb alati kontrollida, et manööver on ohutu. Kui näete autot lähenemas, siis võtke pigem hoog maha ja laske vastutuleval juhil mööduda, enne kui pöörde sooritate. Samuti tasub juba aegsasti sisse lülitada suunatuli, nii teavad ka taga liikuvad juhid hoo maha võtta,“ lausus politsei välijuht.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Sündmuskohal on liiklus häiritud, palume järgida politseinike korraldusi.

Sellel aastal, 15. juuli seisuga on juhtunud 702 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles on viga saanud 820 inimest ja hukkunud 31 inimest. Möödunud aasta samal perioodil juhtus 721 liiklusõnnetust, milles sai viga 898 ja elu kaotas 31 inimest.