LUGEJA VIDEO | Sebra ületav jalakäija pääses taksojuhi eest napilt eluga

Tulika Takso juhatuse liige Priit Nuka ütles, et tegemist oli ülimalt kahetsusväärse juhtumiga, mis lõppes tänu jalakäija kiirele reaktsioonile ja taksojuhi viimase hetke pidurdusele õnnelikult.

"See on jällegi näide, et juht peab olema liikluses 100% keskendunud, piisab väikesest hajevil olemise hetkest kui võivad tekkida sellised olukorrad," ütles Nuka.

Nuka sõnul on taksojuhiga nüüdseks antud teemat käsitletud. "Vabandame nii firma kui taksojuhi poolt jalakäija ees," ütles Nuka.