LUGEJA VIDEO | Männikul põrkasid kokku sõiduauto ja raskeveok, mõlemas autos sai inimene raskelt vigastada

Liiklus on sündmuskohal ümber suunatud ja õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Politseist öeldi Delfile, et esialgse info kohaselt on mõlemas autos inimene raskelt viga saanud.

Kella 9:15 ajal põrkasid Tallinna–Saku maantee neljandal kilomeetril kokku veoauto Scania ja sõiduauto Volvo S60.