LUGEJA FOTOD | Ülemiste rongipeatuses pommipaanikat tekitanud järelevalveta kotis olid riided ja isiklikud asjad

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Taavi Kaarma sõnul läks äsja pommikoer kotti kontrollima. Peagi selgus, et keegi oli ilmselt koti lihtsalt peatusesse unustanud.

Kaarma ütles kell 20:06, et sündmus on lõppenud ja kotis peitusid riided ja isiklikud asjad ning see on üle antud politseile. Rongi- ja sõiduteed on nüüd liiklusele jällegi avatud.