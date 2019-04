LUGEJA FOTOD | Saue vallas põrkasid kokku kolm sõiduautot, liiklus on osaliselt takistatud

Politsei pressiesindaja Kerly Virki sõnul liikusid sõidukid ühes suunas, kuni eesliikuja aeglustas ning tagumised kaks sõitsid enda ees sõitnud autodele tagant sisse.

Kokkupõrke tagajärjel paiskus üks sõiduk kraavi ning teised jäid teele nii, et liikus on sündmuskohal takistatud.

Politsei aitab liiklust reguleerida, päästjad puhastavad sõiduteed ning meedikud on praeguseks selgitanud, et kaks inimest said kergemaid vigastusi. Õnnetuse täpsemad üksikasjad on veel selgitamisel.