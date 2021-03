LUGEJA FOTOD | Joobes juht põrutas autoga vastu Põhja-Tallinna kortermaja seina

Väidetavalt väljus õnnetuses süüdi olnud juht autost, ent saanud teada, et saabumas on politsei, otsustas too sündmuskohalt põgeneda.

Teekond olla jätkunud rajult - joobnud juht riivas põgenedes vähemalt kahte sõidukit ja tekitas mitu liiklusohtlikku olukorda, sõites suurel kiirusel vastassuunavööndis ja rammides ülekäigurajal olevaid liiklusmärke.

Sõit lõppes Tööstuse tänaval, vastu maja nr 81 seina. Juhil mõõdeti lugeja sõnutsi kohapeal esialgseks joobeks 2,7 promilli.

Politseist märgiti nii palju, et selline juhtum leidis eile tõepoolest aset. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis.