LUGEJA FOTOD | Eakas autojuht keeras oma masina rattad püsti raudteele

Täna kella 15.20 paiku sai häirekeskus teate, et Harjumaal Lagedi – Aruküla – Peningi maantee 6. kilomeetril Kulli raudtee ülesõidu lähistel sõitis auto kurvis teelt välja, paiskus üle katuse ja maandus rööbastele.

Esialgsetel andmetel oli 85-aastane autojuht kaine ning tõsisemaid vigastusi ta ei saanud. Siiski toimetati mees tervisekontrolliks haiglasse. Raudtee ülesõit on autodele liikumiseks vaba, rongiliikluse taastamisega tegelevad raudtee esindajad.

Elroni kommunikatsioonijuhi Mariis Adamberg ütles Delfile, et rongiliiklus on häiritud. “Meile teadaolevalt oli Lagedi ja Kulli peatue vahel auto raudteel ees,” ütles ta. “Hetkel Tallinn-Tartu ja Aegviidu-Tallinna reisid hilinevad, saame sõitu jätkata siis, kui politsei loa annab.” Ta lisas, et operatiivne info rongiliikluse taastumisest on Elroni kodulehel.