LUGEJA FOTOD | Demineerijad kontrollivad Raekoja platsil kahtlast eset, piirkond on suletud

Täna enne südapäeva sai politsei teate, et Tallinnas Raekoja platsil on kahtlane ese, seda kontrollivad praegu demineerijad. Ala on inimestele suletud.