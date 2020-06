LUGEJA FOTO | Purjus naine põrutas oma autoga Valgas vastu puud ja kaitseliidu hoonet

PPAst kinnitati Delfile, et häirekeskus sai teate avariist kella 20.36 paiku.

Esialgsetel andmetel ei suutnud 51-aastane naine Võru tänav 12 juures autoga kurvi välja võtta ning sõitis teelt välja. Masin paiskus vastu puud ja siis ka kaitseliidu hoonet. Auto rullus katusele.

Naine viibis autos üksinda, ta toimetati tervisekontrolli.

Patrullpolitseinik Raili Põder ütleb, et kahtlemata ei sobi auto roolimine ning alkohol kokku, see võib põhjustada raskeid õnnetusi. "Alkoholijoobes rooli istunu on ohuks nii endale kui teistele."

Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.