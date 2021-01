Lüganuse vallas põleb pansionaat, hukkunud on kolm inimest

"Täna kell 22.16 sai häirekeskus teate tulekahjust Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas Aa külas asuvas pansionaadis. Hetkel toimub hooldekodu elanike ja töötajate evakueerimine," teatas päästeamet Twitteris.

Päästjate saabudes oli leek majast väljas. Teadaolevalt oli majas 48 inimest, kelle evakueerimisega koheselt päästjad alustasid. Kahjuks leidsid päästjad hoonest kaks hukkunut ning üks inimene suri kiirabiautos teel haiglasse.

Praegu käivad tulekahju kustutustööd. Päästetöid teostavad Jõhvi, Kohtla-Järve, Iisaku, Sillamäe, Kiviõli ja Kunda päästjad

Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Teeolud on halvad, leitud on sahk teelt lume lükkamiseks. Kiirabi tegeleb kannatanutega.

