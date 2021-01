Lüganuse vallas põleb pansionaat, hukkunud on kolm inimest

"Täna kell 22.16 sai häirekeskus teate tulekahjust Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas Aa külas asuvas pansionaadis. Hetkel toimub hooldekodu elanike ja töötajate evakueerimine," teatas päästeamet Twitteris.

Päästjate saabudes oli leek majast väljas. Teadaolevalt oli majas 48 inimest, kelle evakueerimisega koheselt päästjad alustasid. Kahjuks leidsid päästjad hoonest kaks hukkunut ning üks inimene suri kiirabiautos teel haiglasse.

Praegu käivad tulekahju kustutustööd. Päästetöid teostavad Jõhvi, Kohtla-Järve, Iisaku, Sillamäe, Kiviõli ja Kunda päästjad

Kaasatud on Lüganuse valla ametnik, kes tegeleb hooldekodu evakueeritud elanikega. Teeolud on halvad, leitud on sahk teelt lume lükkamiseks. Kiirabi tegeleb kannatanutega.

Tuul raskendab päästetöid

Täpsustatud andmetel oli pansionaadis tulekahju ajal 45 hoolealust ja kaks töötajat. Tulekahjus hukkus kolm inimest, üks kannatanu toimetati haiglasse ning 41 inimest majutab Lüganuse vald asenduspinnale.

Teeolud sündmuskohal olid lume tõttu keerulised, mistõttu kasutati hoonele ligipääsemiseks sahka. Kustutustööd jätkuvad ja neid raskendab väga tugev tuul.

Pansionaadi hoolealuste lähedased saavad täpsemat infot alates kella 02.00-st numbrilt 58188728. Lähedastele jagab informatsiooni Lüganuse valla ametnik Kristel Petrova.

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas sotsiaalmeedias kaastunnet põlengus traagiliselt hukkunute lähedastele. "Soovin tugevat tervist ja taastumist kõigile kannatanutele. Tunnustan Päästeametit ja Lüganuse valda kiire reageerimise eest, mis aitas päästa palju elusid," teatas ta ühismeedias.

Uudis on täiendamisel.