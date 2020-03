Lõuna-Eestis uppus sel nädalal kodutiikidesse kolm vanemat meest

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Eile kell 19.37 teatati, et Valgas Mee tänaval on eakas mees tiiki kukkunud. Päästjad selgitasid, et 86-aastane küünarkarkude abil liikunud mees oli kindlaks tegemata ajal tiiki kukkunud ja uppunud. Päästjad aitasid mehe veest kätte saada. Tiigi perved olid kaetud sügiseste mädaõuntega, mis pinna äärmiselt libedaks muutsid ning see võis liikumisraskustega mehele tema viimasel jalutuskäigul saatuslikuks saada.