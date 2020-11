Lõuna-Eestis tegutsevad sarivargad, kel sihtmärgiks autode katalüsaatorid

Üks ohver kirjutas eile Facebookis, et tema masin seisis Tartu Kivilinna Konsumi parklas. Ühel hetkel avastas omanik, et katalüsaator on läinud. "Tean isiklikult kahte juhtumit Tartus nädala jooksul, kes on sellest imetoredast asjakesest auto all ilma jäänud. Meie oleme siis see kolmas juhtum. Kuid neid on veel. Kuhu need katalüsaatorid nii suures koguses viiakse, et vargaid ei märgata," imestab ta.

Kagu jaoskonna juhtivuurija Margus Puhm räägib Delfile, et peamiselt on kurjategijate huviorbiiti sattunud magalarajoonides korrusmajade juures seisvad sõiduautod, mida just öisel ajal rüüstatud on. "Lisaks on politseile teada, et paaril juhul on tähelepanelike inimeste möödumine või sekkumine kurjategija tegevuse lõpetanud nii, et autolt pole õnnestunud katalüsaatorit ära võtta."

Puhm nendib, et nagu iga varguse puhul – varastatakse seda, mille järele on mustal turul nõudlus. Katalüsaatoreid ostetakse kokku, taaskäideldakse ja müüakse edasi.

"Aktiivne menetlus nende juhtumite uurimisel käib. Ka inimesed saavad abiks olla, kui märkavad oma kodukandis parkivate sõidukite juures kahtlast askeldamist või võõraste liikumist ja sellest 112 teada annavad," lisab Puhm.

Oma vara kaitseks soovitab politsei parkida oma masina valgustatud kohta, kus on muuhulgas ka tihedam inimeste liikumine, sest teadagi tegutsevad kurjategijad varjatult ja kohtades, kus vahelejäämise risk väiksem. "Kel võimalik saab oma masinat kaitsta lisaks nii, et see öiseks ajaks kõrvaliste pilkude eest ära garaaži või mujale turvalisemasse paika pargib," märgib Puhm.