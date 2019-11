Lõuna-Eestis on libeduse tõttu juhtunud mitmed avariid: Tartu sissesõidul Võru poolt on õnnetuse pärast suurem seisak

Lõuna prefektuurist anti 8.30 paiku teada, et Tartus Võru viaduktil (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Võru poolt sissesõidul) oleva avarii tõttu on liiklus täielikult suletud, sealkandis on praegu avariiliste autode tõttu suurem seisak.

"Kes tulevad Võrust Tartu poole, soovitame kasutada lennujaamateed linna saamiseks," sõnas politsei pressiesindaja.

Vahetult enne kella kuut hommikul sagenesid äkitsi Tartu- ja Jõgevamaal avariid, kus sõidukid põrkasid omavahel kokku, mitu sõidukit sõitis teelt välja ja rullusid üle katuse. Mõnedes avariides said inimesed ka kergemalt viga.

Politsei hoiatab, et teedel on libeduse oht ning palub sõidukijuhtidel olla ettevaatlik valides teeoludele vastava sõidustiili.

Ühtlasi on soovituslik enne sõidu alustamist vaadata teeolud üle portaalist tarktee.ee.