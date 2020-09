LIIKLUSKAAMERA VIDEO | Eile Sõles kaks naist haiglasse saatnud võidukihutamisel osales ka BMW, politseile on isik teada

Menetlust liiklusõnnetuse osas on juba alustatud, samuti on ühendust võetud ka „kiirendusvõistlusel“ osalenud BMW omanikuga ning sõidukit kasutanud isik on politseile teada ja kutse politseisse saanud, teatas liiklusjärelevalvekeskus.

"Avalikel teedel selline käitumine peaks kõigile meelde tuletama Laagna teel juhtunu. Teed ja tänavad ei ole koht, kus oma teadliku tegevusega seada ohtu ennest ja teisi inimesi. Õpi teiste, mitte enda vigadest," teatas politsei.

Eile nimelt kell 14.58 juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Kolde pst ja Sõle tn ristmikul, kus sõiduautot Chevrolet Corvette juhtinud 44-aastane mees kaotas sõiduki üle kontrolli ja kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku sõiduautoga Nissan Qashqai, mida juhtis 42-aastane mees.

Nissanis kaassõitjatena viibinud 41-aastane naine ja 15-aastane neiu toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Sinise BMW-ga teine kihutaja lahkus esialgu sündmuskohalt.

Eilne video juhtunust.