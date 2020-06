Lihula tulistamises kannatanud on haiglast koju saanud

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold kinnitas, et Lihula tulistamises viga saanud kolm inimest, nende seas kaks last, on haiglast koju saanud.

Reinholdi sõnul jätkub juhtunu osas eeluurimine, millest üks ajamahukamaid töid on ekspertiisid. Seda, milliseid tõendeid on kogutud ja millist infot leitud, selgub siis, kui uurimine läbi.

Reinhold ütles, et kahtlustatav Mikk Tarraste viibib Tallinna vanglas. "Kui kahe kuu möödumisel tema vahistamisest ei ole kriminaalasi kohtusse saatmiseks valmis, taotleb prokuratuur vahistamise pikendamist," lisas ta.

Tragöödia Lihulas

6. juuni õhtul avas Lihulas tavainimeste pihta tule 32-aastane Tarraste. Ta sõitis autoga Lihula Olerexi tankla juures otsa nii hoonele kui ka mõnele autole ning jätkas siis sõitu eemale.

Hulgaliselt kahju tekitanud Tarrastet asus jälitama mootorrattur, et temast politseile teada anda. Ärritunud Tarraste sõitis aga teelt välja, võttis tulirelva relva ja tappis sellega külmavereliselt mootorratturi. Veidi hiljem sõitis sündmuskoha poole juhuslik sõiduauto, kus viibisid kolm väikelast ja nende vanavanemad. Tarraste avas tule ka nende suunas, tappes autos olnud vanaema ja tabades kaht last ja autojuhti.