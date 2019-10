Libainspektor osutus suitsuandurit kontrollinud turvatöötajaks

„Meiega võttis ühendust G4S esindaja, kes andis teada, et tegu võib olla arusaamatusega, sest nende poolt oli seal piirkonnas sellel ajal väljas Nublu suitsu- ja vinguanduri müügiesindaja. Piirkonnapolitseinik kontrollis infot ja see osutus õigeks,“ kommenteeris PPA pressiesindaja Leana Loide.

G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et kui võõras inimene koputab uksele ja soovib teie koju siseneda, siis tuleks alati kontrollida kellega tegemist on ja paluda ta seda ka tõestada.

„Nublu müügiesindajad ei tutvusta end tuleohutusinspektorina, kuid soovivad rääkida suitsu- ja vinguandurite vajalikkusest. Ära tunneb nad selle järgi, et kaelas on neil Nublu töötõend, millel on nii Nublu kui ka G4S logo ning müügiesindaja foto koos ees- ja perekonnanime ja ametinimetusega. Tõendi tagaküljel on inimese isikukood. Samuti on neil kaasas Nublu suitsu- ja vinguandur,“ ütles Raja.

Päästeamet juhib tähelepanu, et kodudes elanikke ohutusalaselt nõustavad päästjad, inspektorid või muud päästeametnikud esitlevad end alati nimeliselt ja näitavad töötõendit. Päästjatel on seljas äratuntav kaitseriietus ning teistel päästeameti käise-embleemiga välivorm. Ringi liigutakse reeglina punaste Päästeameti embleemidega autodes.

Kahtluse korral on võimalik helistada päästeala infotelefonil 1524 ning uurida, kas end päästeametnikuna esitlev isik ka tõepoolest Päästeametis töötab.