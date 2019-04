Leiti märtsis Kaarsillalt Emajõkke hüpanud mehe surnukeha

Sündmuskohale reageerinud päästjad tõid Emajõest surnukeha välja ning politseinikud tuvastasid, et tegemist on 26. märtsi hilisõhtul Tartus Kaarsillalt vette hüpanud 28-aastase mehega. Noore mehe surnukeha suunati kohtuarstliku ekspertiisi.

Tartu piirkonnapolitseinik Anneli Jürisoni sõnul on täna kurb päev, kuna üks noor mees on kadunud ja teise mehe elu lõppes traagiliselt Emajões.

"Eesootavad ilusad kevadilmad ja suvekuud panevad aga mõtisklema selle üle, kuidas jõuaks iga inimese ja peoseltskonnani tõdemus, et ühistele koosviibimistele tullakse koos ning sealt ka minnakse koos. Ma väga soovin, et igas seltskonnas oleks see selge grupijuht või hea sõber, kes hoiab oma lähedastel peo vältel silma peal ja vajadusel saadab väsinud kaaslase kasvõi voodiservani. Olge hoitud ja märgake üksteist," märkis Jürison.

26. märtsi hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Tartus Kaarsillalt hüppas mees jõkke. Juhtunut eemalt märganud seltskond kutsus kohe abi ning kirjeldas, et meest pole paraku enam näha, ilmselt vajus ta vee alla.

Sündmuskohal otsisid abivajajat päästjad ja politsei, nii jõel paadiga kui kallastel, kuid tulemuseta. Järgmisel päeval õnnestus politseil Tartus kesklinna baaridest ja pubidest infot kogudes kindlaks teha, et tegu on 28-aastase mehega. Ühest pubist leiti ka tema dokumendid ja telefon, mille ta oli maha jätnud või unustanud.