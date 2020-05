Leedu-Läti piiril püüdis võltsitud numbritega autoga sõitnud eestlane piirivalvurit 20 euroga ära osta

Leedu piirivalve teatel selgus 63-aastase Eesti kodaniku dokumentide ja auto kontrollimisel, et auto on Belgias registrist maha võetud ja sellele kinnitatud Belgia numbrimärgid on võltsitud, vahendab Läti Delfi.

Piirivalve teenistusruumides dokumente täites pani eestlane lauale 20-eurose rahatähe. Piirivalvur hoiatas, et selle eest ähvardab kriminaalvastutus, aga eestlane pakkus talle veel kord raha, mille peale ta vahistati.

Algatati kriminaalmenetlus ja mees sai võltsitud numbritega sõiduki juhtimise eest 120 eurot trahvi.