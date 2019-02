Laste seksuaalkoolitajat Rita Holmi tappa ähvardanud mees pääses ilma karistuseta

Pärast esimest lugu "Pealtnägijas" mullu novembris sattus Rita Holm solvangute laine alla Facebooki grupis. Üks grupiliige ning endine EKRE liige Mart Heinvee kirjutas Holmile otse postkasti: "Raibe, peitu sa sitt ei poe, kui peaksid meie lasteaeda tulema, kägitsan su raipe oma kätega ära,".

Holm tegi Heinvee kohta detsembris politseisse avalduse, mida ei võetud menetlusse. Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn tunnistas, et kuigi politsei küll vestles Heinveega, siis ei leitud tõendeid, et mehel oleks päriselt olnud plaan naist kägistama minna.

Holm võttis politsei otsuse vastu, kuniks Eesti Päevaleht vahendas lugusid kriminaalkorras karistatud inimestest erakondades. Kui järg EKRE kätte jõudis, paistis Holmile sealt kätte Heinvee nimi.

Siin on väljavõte sellest artiklist ning Heinvee tegudest oma elukaaslase osas:

* Ühel 2007. aasta septembripäeval pani Mart Heinvee lapseootel elukaaslase seina äärde seisma sõnadega: „Vaatame, kuhu see löök tabab, kas näkku, makku või vastu seina.” Seejärel lõi ta rusikaga vastu seina ja ütles elukaaslasele, et rasedat ta ei löö ja peksa saab naine pärast seda, kui on sünnitanud. Arvestades Mart Heinvee eelnevat käitumist, oli elukaaslasel alust karta ähvarduse täideviimist. 2008. aasta 23. juuli õhtul võttis Heinvee oma elukaaslasel kõrist kinni ja lohistas ta korterist välja, põhjustades valu. Sama aasta 5. detsembril lõi Mart Heinvee korduvalt elukaaslasele lahtise käega näo ja kukla piirkonda, seejärel ühe korra rusikaga nina piirkonda, millega tekitas tervisekahjustused – peaaju vapustuse ja peapõrutuse.