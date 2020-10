Lasnamäel toime pandud tapmises kahtlustatav mees on siiani jooksus ja sepitseb kättemaksuplaani

Politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud Roman Gluhovtšenko (32) teatas laupäeval sotsiaalmeedias, kuidas ta on vaatamata kõigele ellu jäänud ja vaid jumal saab teda karistada.

Pea kaks kuud tagaotsitav olnud Gluhovtšenko postitas Facebookis viis nime, kellele kättemaksu lubas. "Nüüd on arvete klaarimise aeg. Kuna asjaolud on sellised, siis varsti näeme," teatas tagaotsitav.

Glohuvtšenko vabandas ka oma ema ees selle eest, et ta elus nii palju draamat on.

22. augusti hommikul pärast kella 8 sai politsei väljakutse Lasnamäele Läänemere teele, kus toimus kaklus. Esialgsetel andmetel sai konflikt alguse meelelahutusasutuses ning osapooled ei olnud tuttavad. Konflikt eskaleerus tänaval, kus 26-aastast meest rünnati noaga, ta sai raskelt viga ja toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri. Kakluse käigus said viga ka 31-aastane naine ja 39-aastane mees, pärast esmaabi osutamist haiglas lubati nad kodusele ravile.

Politsei saabudes olid tapmises kahtlustatavad kolm meest sündmuskohalt lahkunud ning politsei tuvastas, et kuriteos on alust kahtlustada Maximi, Romani ja Iljad. Kolme mehe puhul on tegemist alaliste Eesti elanikega, kes on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Politsei teatas päev hiljem, et otsib taga 30-aastast Maxim Vasilievi, 32-aastast Roman Gluhovtšenkot ja 34-aastast Ilja Gaidalenkot.

31. augustil teatas politsei, et kaks tagaotsitavat kolmest on tabatud, kuid Gluhovtšenko on endiselt kadunud. Septembri algul kuulutati ta tagaotsitavaks.