Lasnamäel naabri tulistamises kahtlustatav mees võeti vahi alla. Kaitsja: sihilikus tapmises ta end süüdi ei tunnistanud

Kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Eneli Laurits esitas täna Harju Maakohtule taotluse võtta kahtlustatav eeluurimise ajaks vahi alla.

„Kohus nõustus prokuratuuriga, et mehe käitumine oli ettearvamatu ja jõhker ning ta võib olla jätkuvalt ohtlik. Eile kuulasime mehe üle ning asjaolude väljaselgitamine kriminaalmenetluses jätkub. Hakkame kõrvutama tema räägitut sündmuskohavaatluse tulemuste ning tunnistajate ütluste ja teiste tõenditega, et saada ette tervikpilt juhtunust ja selle ajateljest," kõneles Laurits.

80-aastase Mati kaitsja Margus Viira ütles, et mees tunnistas end ebaseadusliku relva omamises süüdi, aga ei tunnista end tapmises süüdi. "Ta ütles, et pole sihilikult kedagi tapnud," lausus Viira.

Kaitsja sõnutsi läks eakas mees tõesti naabri ukse taha väidetava olmemüra tõttu, seda kinnitas Viira. Kuidas kulmineerus kortermajas tavapärase mure lahendamine aga tapmisega, seda Viira ei selgita. "Ta rääkis ülekuulamisel kõik ära," kinnitas kaitsja.

"Ees ootavad veel mitmed menetlustoimingud ja ülekuulamised. Samuti toovad loosse selgust erinevate asitõendite, aga ka terviseekspertiiside vastused, mis võtavad aega. Uurimise käigus otsime lähikuudel vastuseid küsimustele, miks läks mees naabri ukse taha relvaga ja kuidas täpselt eskaleerus olukord selliselt, et relvast tulistati mitu lasku, millest saadud vigastustesse 36-aastane naine suri. Alles peale erinevate uurimisversioonide kontrollimist saame rääkida, millised olid teo toimepanija motiivid,“ sõnas prokurör.

„Samuti on uurimise üks eesmärke saada teada, millal ja kuidas sai kahtlustatav enda kätte ebaseadusliku relva. Õiguskaitseasutuste jaoks on äärmiselt oluline leida üles ja ära võtta keelatud relvad. Sel põhjusel palume inimestel anda politseile teada, kui neil või nende lähedastel on kodus ebaseaduslikke relvi. Vabatahtlikult need politseile üle andes ei järgne ka kriminaalmenetlust,“ lisas Laurits.

Tapmise ja tulirelva ebaseadusliku käitlemise paragrahvide alusel viib uurimist läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.