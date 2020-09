Kahtlustatavana peeti kinni naise elukaaslane, 60-aastane mees.

Et toimunust on möödas napilt ööpäev, pole kriminaalmenetluse huvides prokuratuuril hetkel võimalik avalikkusega jagada. Sisiki kinnitas prokuratuur, et kahtlustatav 60-aastane mees oli kinnipidamise hetkel alkoholijoobes.

Prokuratuur taotleb homme kahtlusaluse vahistamist.