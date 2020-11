Lasnamäel hukkus vales kohas teed ületanud helkurita jalakäija

Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Toyota Corolla roolis olnud 62-aastane mees Raadiku tänaval suunaga Mustakivi tee poole, kui talle jooksis ootamatult ette tumedates riietes ja ilma helkurita 59-aastane mees. Autojuht oli kaine.

"Paraku näeme igal sügisel pimeda aja saabudes, et juhtub õnnetusi, mida saanuks üsna lihtsasti ära hoida. Jalakäijad peavad end pimeda aja saabudes kindlasti autojuhtidele paremini märgatavaks tegema, sest hämaras on teedel nähtavus piiratud ning aastaajale iseloomulikud ilmastikutingimused nagu vihm ja udu segavad vaatevälja veelgi. Niisamuti peab alati mõtlema, kas vales kohas üle tee mineku risk on seda tegelikult väärt. Ajavõidu illusioon võidab tihtipeale kaine mõtlemise ning nii silgataksegi otse liiklusesse aru saamata, et mängus on iseenda elu," sõnas Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Teele Üksaeg.

"Liiklejat, kes on ennast abivahenditega nähtavaks teinud, märkab autojuht pimedal ajal vähemalt 150 meetri kauguselt ning see annab autojuhile piisavalt aega, et sõitu aeglustada ja mööduda jalakäijast ohutult. Kui aga helkurit ei kasutata ja olukorrale juurde liita asjaolu, et jalakäija astub ootamatult, vales kohas, kitsal tänaval parkivate autode vahelt teele, polegi autojuhil enam midagi teha," lisas Üksaeg.

Sel aastal on olnud 240 liiklusõnnetust jalakäija osalusel, neis vigastada saanud 236 ja hukkunud 13 inimest.

Politsei juhib tähelepanu! - Ilma helkuri, helkurvesti või valgusallikata liikleja on autojuhile pimedal ajal ja halva nähtavuse korral vaevumärgatav.



- Auto tulede valguses silmab autojuht jalakäijat või jalgratturit kõigest 30 meetri kauguselt.



- Kui sellistes tingimustes toimub jalakäijale otsasõit ning sõiduki kiirus on otsasõidu hetkel üle 60 km/h, on jalakäija hukkumise tõenäosus 90%.