Lasnamäe poest leitud sularaha ootab omanikku Ida-Harju politseijaoskonnas

Politsei palub omanikul pöörduda kaotatud raha kättesaamiseks Ida-Harju politseijaoskonda.

„Kaupluse töötajad tuvastasid videosalvestuste abil, et raha kaotas mees, kes on varemgi nende poodi külastanud. Kuna mees pole ise viimaste päevade jooksul poodi pöördunud, toimetati leitud sularaha eile politseijaoskonda. Loodame, et raha leiab omaniku üles,“ ütles Ida-Harju politseijaoskonna juhtivspetsialist Karina Fesjuk.

„Täname väga Maxima esindajaid, kes raha üles leidsid ja edastasid meile vajaliku info, mis võib aidata omanikku tuvastada,“ lisas Karina Fesjuk. „Ausad leidjad toovad erinevaid esemeid politseisse iga päev, leidude seas on kõige rohkem mobiiltelefone ja teisi nutiseadmeid.“

Raha asub Ida-Harju politseijaoskonnas, P. Pinna, 4, Tallinn, eelnevalt tuleks helistada numbril 612 4898 või kirjutada karina.fesjuk@politsei.ee.