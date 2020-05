Lasnamäe järve uppus mees

Teate peale sündmuskohta jõudes märgistasid päästjad koha, kus teda viimati järves nähti ning pinnaltpäästjad tõid mehe samast kohast välja. Kiirabi toimetas mehe haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud kahjuks päästa.

Päästeameti pressisindaja Kristin Rammuse sõnul on kahetsusväärselt tegemist järjekordse uppumissurmaga, kus oma rolli mängis alkohol.

"Veekogu ääres viibides on tuleb meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku. Seetõttu on väga oluline oma sõpradel ja lähedastel veekogu ääres viibides silma peal hoida ja mitte lasta neid purjus peaga vette," selgitas ta.

Joobes inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, mistõttu on oluline, et lähedal viibivad inimesed oleksid tähelepanelikud ja vajadusel sekkuksid, keelates alkoholi tarvitanud inimesel vette minna.