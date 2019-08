Lämmijärve müsteerium on endiselt lahendamata: Lexuse hüljanud ja politsei eest ujudes põgenenud mees on jätkuvalt kadunud

Politsei küsitles kohalike, et selgitada, kas mehel õnnestus Lämmijärvest eluga pääseda, kuid ka kohalikelt ei laekunud piirkonnas liikuda võinud abivajaja kohta infot. Hilisemalt on piirivalvurid sealkandis käinud kordi otsingutel, kuid midagi leitud ei ole. Võimalus on, et kuna vesi on kohati madal ja surnukeha senini leitud ei ole, võis ta pääseda.

Sadamasse maha jäetud Lexus teisaldati politseiparklasse. Politsei selgitas, et sõidukist leitud dokumentide omanik ei ole Leedu politsei kinnitusel nende huviorbiidis olnud, märkimisväärsed rikkumised puuduvad.

Seni pole siiski selge, kas autost leitud dokumendid kuuluvad mehele, kes järve jooksis ja uppuda võis. Tänaseks kogutud info põhjal ei ole alust arvata, et Lexust juhtinud ja politsei eest põgenenud mees oleks seotud organiseeritud kuritegevuse, seal hulgas autovargustega. Pole ka põhjust arvata, et Lexus võiks olla varastatud.