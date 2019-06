Lähedased leidsid Põlvamaal kadunud 44-aastase Kuldari

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk teatas, et Kuldar on leitud ning temaga on kõik korras.

Eile hilisõhtuks oli Kuldar jõudnud tagasi oma kodumaja juurde, kust tuttavad ta otsingu käigus ühest mahajäetud sõidukist magavana leidsid. Mees meedikute abi ei vajanud ning tuttavad toimetasid ta tagasi koju.

Eile sai politsei teate, et 7. juunil pidi Kuldar Põlva vallas Kiisa külas kodust tööle minema, ent sinna ta ei jõudnud ning tema asukoht on seni teadmata. Mehe telefon on välja lülitatud.

Lähedased otsisid meest esiti omal jõul, kuid kuna see tulemust ei andnud, kaasasid appi politsei. Ühe vihje kohaselt olla Kuldarit nähtud laupäeval aega veetmas Tromsi külas ühes talus, kust ta omakorda teadmata suunas edasi liikus.