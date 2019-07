Lääne-Virumaal suri lämbumise tagajärjel kuueaastane poiss

Politseist ja prokuratuurist kinnitati Delfile, et täna suri Lääne-Virumaal Haljala alevikus lämbumise tagajärjel kuueaastane poiss.

Üks lugeja andis Delfile teada, et õnnetus juhtus täna ennelõunal. Kohale saabus politsei ja kiirabi, kahjuks ei õnnestunud lapse elu päästa. Prokuratuuri pressinõunik Jelena Filippova lausus, et asjaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse. "Menetluse käigus selgitatakse välja juhtumi täpsemad asjaolud." Menetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi 117 järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Poisi isa Janno rääkis Delfile, et laps helistas eile õhtul talle ja kurtis, et ei soovi kodus Haljalas olla, sest ema uue abikaasa lapsed kiusavad teda ja tal on paha olla. Isa soovitas lapsel seepeale emaga murest rääkida. Rohkem Janno oma pojaga kontaktis polnud.

Taolisi kaebusi oli lapselt kuulda varemgi. Poiss oli isale varem öelnud, et ema surub kaela peale. Janno arvates ei olnud lastel kodus turvaline elada, kuid lastekaitse hinnangul on lastel koduse ja tööl mitte käiva ema juures parem olukord. Lastekaitse külastusajaks viksiti Janno sõnul Haljalas asuv maja üles, et midagi kahtlast töötajatele silma ei jääks.

Janno enam laste emaga koos ei ela, kuid nende ühised kaks last elasid emaga Haljalas. Janno sõnul avastas ema 11.30 paiku, et kuueaastane poeg on lämbumise tagajärjel surnud, kuid ema Jannot sellest ei teavitanud.

Politsei Jannot tuppa ei lubanud, surnud poega sai ta enda sõnutsi näha vaid laibakotist. "Politsei mind tuppa lapse juurde ei lasknud," sõnub Janno.

Teine laps on hetkel vanaema ja vanaisa juures, kelle juurde isa samuti ei lubata. "Mul on õigus oma lapsega koos olla," ütleb laste isa Janno. Vanavanemate juures mehele ust lahti ei tehta ja teist last isa kätte ei saa. Mees on politseid oodanud Haljalas juba poolteist tundi.

Sügav kaastunne lähedastele Delfi toimetuse poolt.