Lääne prefekt Lihula tragöödiast: see võis olla Eesti ajaloo esimene massitulistamine

Kõplas ütles, et lähiajal pole toimunud sellist inimest, kus inimene avab tule inimeste pihta, keda ta ei tunne ja kellega mingit seost ei ole.

"Eelmise sajandi 90ndail oli tulistamist palju, aga need olid kuritegelike gruppide omavahelised tulevahetused, kus hukkus inimesi päris mitu," meenutas Kõplas. "Aga sellist ma tõesti ei mäleta, et oleks tulistatud inimeste pihta, kellega seos puudub," vastas ta ajakirjaniku küsimusele, kas tegu võis olla Eesti ajaloo esimese massitulistamisega.

"Meil on olnud juhtumeid, kus inimene on tapnud oma pereliikmed, aga sellist avalikku tulistamist ei meenu. Ma arvan, et see võib olla küll esimene massitulistamine," ütles Kõplas.

Eelmise nädala laupäeva õhtul avas Lihulas tavainimeste pihta tule 32aastane Mikk Tarraste. Ta sõitis autoga Lihula Olerexi tankla juures otsa nii hoonele kui mõnele autole ning jätkas siis sõitu eemale. Hulgaliselt kahju tekitanud Tarrastet asus jälitama mootorrattur, et temast politseile teada anda. Ärritunud Tarraste sõitis aga teelt välja, tulistas võttis tulirelva relva ja tappis sellega külmavereliselt mootorratturi. Veidi hiljem sõitis sündmuskoha poole juhuslik sõiduauto, kus viibisid kolm väikelast ja nende vanavanemad. Tarraste avas tule ka nende suunas, tappes autos olnud vanaema ja tabades kaht last ja autojuhti.