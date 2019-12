Lääne-Eestis võib teedel olla mahalangenud puid

Varahommikul on teekatted riigiteedel niisked või märjad. Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, õhutemperatuur on plusspoolel.

Ühtlasi andis maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus teada ühest tänasest algavast liikluspiirangust. Nimelt vahetatakse Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Vaimõisas (57. km) teekaamera post. Töötsoonis on kehtestatud kiirusepiirang.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati Eestis viis alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Eile kell 13.13 toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Kõrkküla-Erra maantee 11. kilomeetril, kus sõiduautot Mitsubishi Pajero juhtinud 66aastane mees kaotas libeduse tõttu sõiduki üle kontrolli ja sõitis paremale teelt välja. Sõiduki juhile ja kaasreisijale, 65aastasele naisele, andis kiirabi kohapeal esmaabi.

Kell 16.25 toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadrina-Viitna tee 3. kilomeetril, kus sõiduautot Mercedes-Benz Vito juhtinud 29aastane mees kaotas libeda tee tõttu sõiduki üle kontrolli ja sõitis vasakule teelt välja vastu puid. Sõiduki juht toimetati Rakvere haiglasse.