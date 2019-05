Lääne-Eestis oli nädalavahetusel hulgaliselt tulekahjusid

Eile kell 18.39 teatati häirekeskusele, et Imavere külas Tuljaku teel olevast kortermaja aknast tuleb suitsu ning ust keegi ei ava. Päästjad tuvastasid korteris toidukõrbemise ning vanema mehe, kes õnnetuses kannatada ei saanud. Päästjad likvideerisid ohu ning ventileerisid ruumid kell 19.18. Majas oli olemas suitsuandur. Päästeamet tuletab meelde, et valmivat toitu ei tohi jätta järelevalveta, minnes ise magama või kodust ära. Pikemat valmimisaega nõudvate toitude valmistamisel on hea kasutada köögikella, mis köögis toimuvat meelde tuletab ning kontrollima suunab.

Laupäeval kell 10.45 teatati maismaasõiduki põlengust Haapsalu linnas Valgevälja külas. Karjääri kaldal oli põlema süttinud sõiduauto. Päästjad likvideerisid põlengu ligi tunni ajaga. Auto süttimise põhjust teada ei ole.



Reedel kell 13.40 teatati häirekeskusele, et Pärnus Mai lasteaia kõrval tänaval on põlema süttinud sõiduauto. Kapoti alt alguse saanud suitsemine muutus kiiresti põlenguks ning päästjate saabumise ajaks oli auto esiosa juba lausleegis. Ära põles auto esiosa ja juhtmestik, salong sai veekahjustusi.

Samal päeval kell 13.57 teatati häirekeskusele tulekahjust Häädemeeste vallas Soometsa külas. Teataja sõnutsi suitses maapind ning päästjad asusid tulekollet otsima. Päästjad tuvastasid umbes 5 x 20 meetrise põleva ala, kus tuli oli sügavale maasse tunginud ning päästjate sõnutsi võis see pinnases põleda juba mitu päeva. Põlengu tekkepõhjust teada ei ole. Tulekahju likvideeriti kell 15.05

Reedel kell 18.19 teatati häirekeskusele, et Rapla linnas asuva Selveri kaupluse parklas vajab pardipere abi. Parklasse oli sattunud pardiema koos 15 pojaga ning kuna jõeni oli pikk tee, palus teataja abi lindude päästmiseks. Päästjad aitasid pardipere ohutult linnast välja, jõe äärde.

Laupäeval kell 21.42 teatati häirekeskusele tulekahjust Kohila vallas Vilivere külas, kus põles ühekordne suvilahoone. Päästjate saabudes põles esimese korrusel magamistoa sein ning lagi. Omanikud suutsid osa tulekahjust likvideerida enne päästjate saabumist, kuid tulekahju likvideeriti lõplikult kell 22.03. Kohapeal anti ühele õnnetuses osalenud inimesele esmaabi ning teine kannatanu toimetati haiglasse.

Eile kell 10.42 teatati häirekeskusele tulekahjust Kehtna vallas Lelle alevikus, kus elumajade läheduses oli põlema süttinud väike ekskavaator. Päästjate kohale jõudes oli ekskavaatori mootoriruumis näha põlemist, mis summutati pulberkustutiga. Tulepesadele ligi pääsemiseks avasid päästjad masina korpuse, eemaldasid akujuhtmed ning likvideerisid põlengu lõplikult veega kell 10.56

Reedel kell 20.36 teatati häirekeskusele sõiduki tulekahjust Muhu vallas Päelda külas. Päästjate saabudes põles sõiduauto lahtise leegiga. Teadmata põhjusel põlema süttinud sõiduauto hävis tules täielikult. Orissaare päästjad likvideerisid tulekahju kell 21.15. (Lisatud foto autor: Orissaare päästekomando).