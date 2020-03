Kuulsa Tartu pardi ajas minema päikeseprille ja tumedaid rõivaid kandnud mees. Ta võis tahta mune ära süüa

Eelmisel nädalal alustas Tartu kesklinna McDonadsi ees lillekastis haudumist kuulus part. Haudumine jäi aga pooleli, kuna neljapäeva õhtul ehmatas tundmatu isik pardi ära ning viis tema munad ja tema pesa ära.

"Tuli meesterahvas tumeda jope, mütsi, päikeseprillidega ja ligines sellele kohale, kus part haudus. Part selle peale lendas pesalt minema ja kaamerasalvestistelt on näha, et see meesterahvas toimetas midagi seal, kummardas pesa asukohas maha ja lahkus," ütles keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juht Tanel Türna ERR uudisteportaalile.

Türna sõnul ilmses reede hommikul kontrolli käigus, et kadunud on part, pesa ja munad. "Hetkel on põhjendatud kahtlus, et see meesterahvas võttis sealt selle munad ja pesa kaasa. Part ise lendas minema, teda ta kätte ei saanud. Ja kui part tagasi pöördus, avastas ta, et pesa ja munad on läinud, siis ta ilmselt otsib nüüd uut haudumiskohta," lisas ta.

Tanel Türna sõnul on tõenäoline, et isik soovis parti päästa teda kesklinnast ümber asustades. Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku osakonna juhataja Aimar Rakko aga oletab, et võimalik motiiv on ka pahatahtlik kavatsus.

"Selle põhjal võib küll väita, et tegemist oli pahatahtliku sekkumisega. Esmalt peletati see part oma pesalt minema ja seejärel korjati ära pesast munad. Võimalik, et see isik soovis need munad ära süüa," rääkis Rakko.