Kurjategijad värbavad Tallinna juveeliäride röövimiseks võõrtööjõudu

Nii tabati hiljuti ühes Austria lennujaamas 29aastane Ukraina kodanik, keda kahtlustatakse mullu suvel Tallinnas korraldatud kallihinnaliste käekellade röövis, teine rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud ukrainlane on veel jooksus.

Samas kuriteos osalenud eestlased Tiit Peegel (36) ja Alar Selge (52) peeti kinni novembri alguses, esimest karistati röövimise ja kahe korterivarguse eest kolme aasta ja kümne kuu pikkuse vangistusega, teisele määras kohus süüteoga saadud vara turustamise eest rahalise karistuse.

Juba aastaid Tallinna suuremaid röövimisi uurinud prokurör Natalia Miilvee ja politseinik Hisko Varese sõnul toimivad juveeliröövide äris üleeuroopalised võrgustikud, kes hangivad kõigepealt kuriteoks vajaliku tööjõu ja tegelevad hiljem kauba realiseerimisega. Kasutatavad skeemid on üle Euroopa sarnased, kuid erinevad üksikasjades: kui mitu lüli on, kas sihtmärk on varem üle vaadatud ja kas kohalikud osalevad või mitte.