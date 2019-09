Kurioosne lugu: piiratud ligipääsuga politseimaja parklas põles uurimiseks arestitud auto

Tulekahju avastamisel haarasid politseinikud tulekustutid ning hoidsid päästjate saabumiseni tuld kontrolli all. Sündmuskohale saabunud päästjad kustutasid põlengu.

Politseist kinnitati, et sündmuse osas alustati kriminaalmenetlust. "Tulekahju tekkepõhjused on alles selgitamisel, mistõttu ei ole meil veel kõiki vastuseid," teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.

"Küll saame öelda seda, et põlenud auto paiknes aiaga piiratud parklas, kuhu kõrvalistele inimestele juurdepääs puudub. Tegu oli sõidukiga, mis paigutatud politseimaja parklasse menetlustoiminguteks," täpsustas Keisk.

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles, et kaalumisel on ka see variant, et tegemist oli tahtliku süütamisega. Seda väidetavalt siiski ei kahtlustata, et keegi politseinikest oleks tulekahjuga seotud.