Kurikamees ja roimar Urmas Einroos sooritas vanglas enesetapu

Ka tapmisele eelnenud õhtul läks Einroos ohvri juurde seetõttu, et mujale polnud tal minna – jälle oli kihlus lõppenud. Ja naine võttis ta taas südamlikult ja soojalt vastu. Einroos märkis, et tal oli psühhoos ja haiguse maniakaalne periood. „Hakkasin nägema numbrite seoseid kaheksandiksüsteemis,” selgitas ta. „Poes nägin pudeleid kaheksandiksüsteemis, autos vaatasin, et uksed on ka kaheksandiksüsteemis. Hääli ei kuulnud.”

Mis täpselt järgmisel päeval jõhkrate sündmusteni viis, jäigi suuresti selgusetuks – Einroosi sõnul püüdis ta naisest kurja vaimu välja ajada. „Tahtsin teda teatud asju tunnistama panna. Ta oli ebausklik. Mulle jäi mulje, et ta tahab mind omada,” selgitas mees kohtus.

Hoolimata kohtus ette mängitud videotest, millel Einroos ohvrit jõhkralt piinab ja vigastab, on Einroos kohtus korduvalt väitnud, et tema ei teinud naisele midagi.

Einroosi kaitsja Aivar Ennok on kohtuprotsessi vältel rõhutanud, et tegemist on vaimuhaige inimesega. Korduvad kohtuekspertiisid tunnistasid Einroosi siiski simulandiks.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus tegude raskust ja lähtus asjaolust, et süüdistatav oli eelnevalt kriminaalkorras karistamata. Kohus väljendas, et peamiseks tõendiks kohtuotsuse langetamisel kujunesid videod, mis Einroos ise oma mobiiltelefoniga filmis.

Karistus kujunes järgnevalt: vägistamise ja kehalise väärkohtlemise eest mõisteti mehele nelja-aastane vanglakaristus, vabaduse võtmise eest mõisteti talle kolme-aastane vanglakaristus, varguse eest üheksa-kuise vangistusega ning mõrva eest 18-aastase karistusega. Liitkaristuseks mõistis kohus niisiis Einroosile 20 aastat.