Selgus, et mees oli end ise tulirelvaga vigastanud. Praegu on mees meedikute hoole all, tema elu ei ole ohus.

Pole veel selge, mis relvaga tegemist oli, kas mees oli joobes ning kas tulistamise juures viibis veel inimesi. Lisaks pole selge mehe motiiv.

Uudist täiendatakse!