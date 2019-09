Kummaline kokkusattumus: politsei viis kadunud Aare pähe koju tolle nimekaimu

"Politsei sai Jõgevamaalt teate mäluprobleemidega härra Aare kadumisest. Öösel läbiviidud otsingud maastikul ja droonilennul olid kestnud juba mitmeid tunde, kui üks patrullidest kirjeldusele vastavat tumedates dressipükstes, tumeda pluusi ja nokkmütsiga meest piirkonnas vantsimas märkas," vahendab Lõuna prefektuur Facebookis. "Napi jutuga mees kinnitas politseinikele veel ülegi, et jah, tema tõesti ongi Aare. Kuuldes, et lähedased on tema pärast mures ning kõik teda öö otsa taga otsinud, istus mees politseiautosse, et koduste juurde naasta."

Kui lähedased lävepakule vastu tulid, oli üllatus suur, vaata ja imesta: riietus klapib, nimi on Aare, aga lähedastele täiesti võõras mees. "Otsingud läksid seega täistuuridel edasi ning hommiku saabudes leiti elusalt-tervelt üles ka see Aare, kes päriselt kadunud oli," lisab Lõuna prefektuur.