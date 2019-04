Kulikovi teenistus K-Komandos oli eeskujulik, kaitsepolitseiametist lahkumiseni viis aga keelebarjäär

Kulikov töötas 90ndate alguses ka K-Komandos. Komando üks asutajatest Lembit Kolk meenutas Delfile, et ehkki eesti keelt Kulikov ära ei õppinud, siis töökohstustes oli ta väga tubli.

"Ta oli operatsioonidel alati väljas ja ühtegi halba sõna ei saa küll ütelda," ütles Kolk. Miski ei näidanud tema sõnul välja, et Kulikov võiks ühel hetkel hakata riigivastase tegevusega tegelema.

Komando esimene juht Henn Kask oli üksuse algusaastatel meeskonna komplekteerinud lahingmeestest, kes olid sõjalise algõppega ja pidid olema valmis tööle hakkama, kaasati ka palju vene poisse.

Vene teenistujatele loodi kõik võimalused eesti keele äraõppimiseks, aga kui nad seda ei kasutanud ja endiselt vene keeles kõnelemist jätkasid, tekkis Kolgi sõnul väike kisa. "Seisin ka ise mõningate vene poiste eest. Ütlesin, et ei ole oluline, mis keelt nad räägivad - kui ta aitab kurjategijad kinni võtta, siis on okei," ütles Kolk.

Keelebarjäär sai siiski saatuslikuks

Teenistusalase vigastuse sai Kulikov aga juba 1994. aastal kaitsepolitseis töötades. Kolk meenutab, et haarangul kaela tulistatud Kulikovi päästis toona tema hea verehüübimine. 1995. aastal pärjati ta aasta kaitspeolitseinikuks.

Kaitsepolitseist lahkus Kulikov 2012. aastal. Kapo peadirektor Arnold Sinisalu sõnul oli esialgu tegemist tegelikult vallandamisega, kuna mees ei olnud riigikeelt piisaval tasemel omandanud. Käinud läbi ka kohtust, ennistati Kulikov siiski tööle, ent 2012. aastal lõpetati töösuhe lõplikult.

Sinisalu sõnul teadis Kulikov töösuhete lõpetamisel väga hästi, et vene luureteenistus tema vastu huvi tunneb. "Tema puhul ongi väga kahetsusväärne, et ta seda teed läks. Ta teadis, et on huvi ja andis võimaluse seda ära kasutada," ütles Sinisalu.