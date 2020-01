Kristiine keskuse juures ristmikul jäi auto alla noor naine

PPAst kinnitati, et avarii juhtus kell 17.23. Esialgse info kohaselt toimus otsasõit jalakäijale, kes ületas ristmikku mööda ülekäigu rada lubatud fooritulega. 28-aastasele naisele sõitis otsa sõiduauto Mitsubishi, mis ei jõudnud oma fooritsükliga ristmikku ületada. Sõiduauto roolis oli 57-aastane naine. Ta oli avarii ajal kaine. Kiirabi toimetas jalakäija haiglasse.

"Hommikuste ja õhtuste tipptundide ajal on väga oluline, et sõidukijuhid hoiduksid niigi koormatud ristmikele väljasõitmisest. See tekitab ummikut ja on ohtlik jalakäijatele, kes hakkavad lubatud rohelise tulega ristmikku ületama ega pruugi läheneva autoga arvestada," sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Lauri Lind.

"Pikivahe hoidmine ja aegsasti oma manöövritest suunatuledega märku andmine hoiab nii mõndagi plekimõlkimise ära," lisas politseinik.

Selle aasta esimeste päevadega sai Tallinnas juhtunud liiklusõnnetustes vigastada 11 jalakäijat.