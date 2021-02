Kracht ja Teder pääsesid vahi alt, Teder aga elektroonilise valvega

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et vahistamisalusena on olemas uute kuritegude toimepanemise oht. Selle ohu vastu on aga piisav elektrooniline valve, mille kohaldamist on Teder ka taotlenud. Lisaks märkis kohus, et ka prokurör leidis ringkonnakohtu istungil, et Porto Franco huvides kuritegude toimepanemist saab elektroonilise valvega vältida, sest kogutud tõendid näitavad, et neid kuritegusid Teder kodust ega sidevahendite kaudu toime ei pane.

Kracht vabanes

Kohus märkis, et asjas ei ole välja toodud, milliste konkreetsete kuritegude toimepanemise riski tingivad Krachti majanduslikud raskused ning kuidas need seostuvad talle esitatud kahtlustusega. Kohtu hinnangul on selline järeldus oletuslik ja liiga abstraktne. „Puuduvad igasugused viited sellele, et Kracht oleks varsemalt oma majandusliku seisundi parandamiseks toime pannud kuritegusid, mis ei ole seotud tema töötamisega rahandusministri nõunikuna“ märkis ringkonnakohus.

Samuti märkis ringkonnakohus, et uue kuriteo toimepanemise risk peab olema märkimisväärne, et kahtlustatav selle alusel vahi alla jätta.

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa olukorras, kus Krachti töö rahandusministeeriumis lõppes ja uues valitsuses pole EKRE ministreid, väita, et tunnistajad on temast erilises sõltuvuses.

„Olukorras, kus isikule on esitatud kahtlustus ning see on avalikkusele teada, on prokuröri väited isiku jätkuvast mõjuvõimust liialdatud. On ilmselge, et sellise teabe avalikkus vähendab isiku usaldusväärsust ja nn. mõjuvõimu. Asjaolu, et nõunikutöö on toonud kaasa suhtlusvõrgustiku suurenemise ei tähenda seda, et kahtlustataval oleks jätkuvalt võimalik mõjutada otsuseid ja toiminguid, kuivõrd ta ei ole enam ametiisik“ märkis kohus.